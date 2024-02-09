деревня Висгиняй, деревня Висгиняй, Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis (на 2020) — Familio

Висгиняй

Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Литвы

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Лукникской волости
Посмотреть все находки в Тришской волости

Список населённых мест Ковенской губернии 1892 года

НазваниеСтанОт уездного городаОт волостного правленияОт становой квартирыОт почты или ж/д станции
Ковенская губерния, Шавельский уезд, Лукникская волость
Визгиле, деревня341165134613
Шавельский уезд, Тришская волость
Визгины, деревня342244292929

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Telšių apskritis, Telšių rajono savivaldybė, Upynos seniūnija
Visginių k.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close