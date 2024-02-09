деревня Швянчюс, деревня Швянчюс, Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Швянчюс

Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Солечникская волость
Свинец, им. (Селянке), жит. 52 (21 м. 31 ж.), дес. 482, у. гор. 46 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Бинякони 6 в.
Свинец, вод. мел. (Селянко), р. Побержанка, жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 20, у. гор. 45 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Бинякони 6 в.
Свинец или Татаришки, з. Селянко), р. Побе жанка, жит. 6 (3 м. 3 ж.), дес. 23, у. гор. 44 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Бинякони 7 в.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Šalčininkų rajono savivaldybė, Gerviškių seniūnija
Švenčiaus k.
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