Населенное место

Свинец, им. (Селянке), жит. 52 (21 м. 31 ж.), дес. 482, у. гор. 46 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Бинякони 6 в.

Свинец, вод. мел. (Селянко), р. Побержанка, жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 20, у. гор. 45 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Бинякони 6 в.