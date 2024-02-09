село Куюки, село Куюки, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Куюки

Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Татарстан

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Лаишевский уезд
882Куюки, д. вл.при оз. безымянном и колодцах.123352275294Завод конный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Державинская волость
407. Куюки, деревня бывшая владельческая, при озере, дворов 114, жителей 677, лавка

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Лаишевский уезд, Державинская волость
с. Куюки, Державинскойрусские1162
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
КөекКуюкиТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2006. – Т. 3: К–Л. – 664 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Лаишевский район
158758Куюкисело55°28'49°26'N-39-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский муниципальный район, Куюковское сельское поселение
92634432106с Куюкисело
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