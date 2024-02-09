деревня Падерки-Кабачи, деревня Падерки-Кабачи, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Падерки-Кабачи

Куйбышевский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Калужской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Жиздринский уезд
782Падерки, д. каз. и вл. горн. вед.при рч. Ветме.65432130128
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Куйбышевский район
77667Падерки-Кабачидеревня54°00'34°01'N-36-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Куйбышевский муниципальный район, Сельское поселение поселок Бетлица
29618408136д Падерки-Кабачидеревня
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