деревня Касьяново, деревня Касьяново, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Касьяново

Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Тинская волость
1216Касьяновка, д. (п. уч. Касьяновка, 316 дол.), на кл. Рудяном8730330357

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Нижнеингашский район
164204Касьяноводеревня56°04'96°20'O-47-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Нижнеингашский муниципальный район, Сельское поселение Касьяновский сельсовет
4639413101д Касьяново#Н/Д
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