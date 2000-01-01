деревня Долговка, деревня Долговка, Вшельская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Долговка

Вшельская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О рассмотрении плана дер. Долговки Вшельской волости Лужского у. , план. 1911–1912 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Вшельская волость
Долговка д. 885 стан3357 участок21посад Сольцы, Псковской губернии
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