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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2713Таруевская (Симонова), д.при р. Оште.1292½72441Часовня православная.
2714Ивановская (Симонова), д.при р. Оште.1292½4812
2715Пепечевская (Симонова), д.при р. Оште.1292½122
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
157813. Ивановская (Симанова)ВерховскоеПри реке Оште129½2¾До ближайшего поселения: 20 с. До школы: 3. До почтового отделения: 2¾. До пароходной пристани: 21. Крестьянское: 3. Не крестьянское: —. Крестьянское: 4. Не крестьянское: —. Крестьянское: 9. Не крестьянское: —. Крестьянское: 11. Не крестьянское: —.
157914. Пепечевская (Симанова)ВерховскоеПри реке Оште129½2¾До ближайшего поселения: 20 с. До школы: 3. До почтового отделения: 2¾. До пароходной пристани: 21. Крестьянское: 1. Не крестьянское: —. Крестьянское: 1. Не крестьянское: —. Крестьянское: 2. Не крестьянское: —. Крестьянское: 4. Не крестьянское: —.
158015. Таруевская (Симанова)ВерховскоеПри реке Оште129½2½До ближайшего поселения: 20 с. До школы: 3. До почтового отделения: 2½. До пароходной пристани: 21. Крестьянское: 18. Не крестьянское: —. Крестьянское: 16. Не крестьянское: —. Крестьянское: 36. Не крестьянское: —. Крестьянское: 54. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
227423Симановодеревня60°51'с.ш.35°31'в.д.P-36-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622444141д Симановодеревня