Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название Сельское общество Река или озеро От уездного города От волостного правления Расстояния Домов Семей Мужчин Женщин

1578 13. Ивановская (Симанова) Верховское При реке Оште 129½ 2¾ До ближайшего поселения: 20 с. До школы: 3. До почтового отделения: 2¾. До пароходной пристани: 21. Крестьянское: 3. Не крестьянское: —. Крестьянское: 4. Не крестьянское: —. Крестьянское: 9. Не крестьянское: —. Крестьянское: 11. Не крестьянское: —.

1579 14. Пепечевская (Симанова) Верховское При реке Оште 129½ 2¾ До ближайшего поселения: 20 с. До школы: 3. До почтового отделения: 2¾. До пароходной пристани: 21. Крестьянское: 1. Не крестьянское: —. Крестьянское: 1. Не крестьянское: —. Крестьянское: 2. Не крестьянское: —. Крестьянское: 4. Не крестьянское: —.