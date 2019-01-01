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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
289Шумошь, с. вл.при р. Оке.56520120127Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Шумань26Арк. Андр. Кобяков1041423
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
107. Шумош, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 74, жителей 463, волостное правление (уездный город в 5 верстах), церковь православная, часовня. В 4 верстах — Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Шумош184870841190390339587861сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Шумошь село6819при линии Ряз.-Вл. ж. д. и при р. Оке и Спасском озере9734934569444—ШумошьЦер. кам., цер.-пр. шк. см., стан. Шумошь Ряз.-Вл. ж. д., вол. пр., извозный промысел
Шумошь погост церковкого причта6820при линии ряз.-Вл. ж. д. при р. Оке и оз. Спасск—34744—Шумошь
Шумошь купца Сливкова влад. усад.6822при линии ряз.-Вл. ж. д. при р. Оке и оз. Спасск—1282044—ШумошьСенопресовой завод
Шумошь станц. Ряз.-Влад. жел. д.6835при линии ряз.-Вл. ж. д. при р. Оке и оз. Спасск—26103644—Шумошь
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1560Шумашьсело54°40'с.ш.39°49'в.д.N-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61634483106с Шумашьсело