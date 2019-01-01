село Шумашь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Шумашь

Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
289Шумошь, с. вл.при р. Оке.56520120127Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Шумань26Арк. Андр. Кобяков1041423

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Шумошинская волость
107. Шумош, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 74, жителей 463, волостное правление (уездный город в 5 верстах), церковь православная, часовня. В 4 верстах — Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Шумошская волость
село Шумош184870841190390339587861сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Шумошская волость
Шумошь село6819при линии Ряз.-Вл. ж. д. и при р. Оке и Спасском озере9734934569444ШумошьЦер. кам., цер.-пр. шк. см., стан. Шумошь Ряз.-Вл. ж. д., вол. пр., извозный промысел
Шумошь погост церковкого причта6820при линии ряз.-Вл. ж. д. при р. Оке и оз. Спасск34744Шумошь
Шумошь купца Сливкова влад. усад.6822при линии ряз.-Вл. ж. д. при р. Оке и оз. Спасск1282044ШумошьСенопресовой завод
Шумошь станц. Ряз.-Влад. жел. д.6835при линии ряз.-Вл. ж. д. при р. Оке и оз. Спасск26103644Шумошь

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рязанский район
1560Шумашьсело54°40'с.ш.39°49'в.д.N-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Полянское сельское поселение
61634483106с Шумашьсело

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