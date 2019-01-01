289 Шумошь, с. вл. при р. Оке. 5 65 20 120 127 Церковь православная 1.

Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

107. Шумош, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 74, жителей 463, волостное правление (уездный город в 5 верстах), церковь православная, часовня. В 4 верстах —

Название № Местоположение Дворов Мужчин Женщин Всего Верст до Рязани До уездного центра До волостного центра Волостной центр Особенности н/п

Шумошь село 6819 при линии Ряз.-Вл. ж. д. и при р. Оке и Спасском озере 97 349 345 694 4 4 — Шумошь Цер. кам., цер.-пр. шк. см., стан. Шумошь Ряз.-Вл. ж. д., вол. пр., извозный промысел

Шумошь погост церковкого причта 6820 при линии ряз.-Вл. ж. д. при р. Оке и оз. Спасск — 3 4 7 4 4 — Шумошь

Шумошь купца Сливкова влад. усад. 6822 при линии ряз.-Вл. ж. д. при р. Оке и оз. Спасск — 12 8 20 4 4 — Шумошь Сенопресовой завод