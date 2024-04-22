деревня Нижнее Щучье, деревня Нижнее Щучье, Землянский уезд, Воронежская губерния (на 1860) — Familio

Нижнее Щучье

Землянский уезд, Воронежская губерния (на 1860)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Курской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1477Нижнее Щучье, д. вл.при рч. Ольховатке.5613139096

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Землянский уезд
Д. Нитнещучья2Вера Ник. Бурнашева471088

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Землянский уезд, Вознесенская волость
Нижнее-Щучье (Бурнышевка, Гамолоновка)1655деревняНижнещучен.24214
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