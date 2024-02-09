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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
651Благодатное, сел. каз.при вершине рч. Кашлагача.181½16½106328324Православный молитвен. дом. Сельское управление. Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
359. Благодатовское, село бывшее государственное, при речке Кашлагаче, дворов 170, жителей 1044, волостное правление, (уездный город в 70 верстах), церковь православная, Показать все
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1Благодатное бывшие государственные2418717631634
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Благодатное
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5668Благодатнеселище міського типуцентр селищної радир-н Волноваськийселищна рада Благодатненська