село Старая Лебежайка, село Старая Лебежайка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Старая Лебежайка

Хвалынский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
1917Старая Лебежайка, с. каз.при рч. Лебежайке.241226910101036Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Старо-Лебежайская волость
1037. Ст. Лебежайка, село бывшее государственное, при речках Лебежайке и Кандралейке, дворов 392, жителей 2652, волостное правление (уездный город в 24 верстах), церковь Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Старо-Лебежайская волость
село Старая Лебежайка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Хвалынский район
43759Старая Лебежайкасело52°41'с.ш.47°52'в.д.N-38-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Хвалынский муниципальный район, Елшанское сельское поселение
63649430121с Старая Лебежайкасело
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