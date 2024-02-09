разъезд 44 км, разъезд 44 км, Косихинский район, Алтайский край (на 2018) — Familio

44 км

Косихинский район, Алтайский край (на 2018)

Статус
жилой
Тип
разъезд
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Алтайского края

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Алтайский край, Косихинский район
48997944 кмрзд.(нп)53°14'84°29'N-45-097
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