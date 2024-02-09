станция Шоркистры, станция Шоркистры, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Шоркистры

Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Чувашии

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Урмарский район
796531Шоркистрыст.(нп)55°38'с.ш.47°44'в.д.N-38-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Урмарский муниципальный район, Шоркистринское сельское поселение
97638465116ст Шоркистрыстанция
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