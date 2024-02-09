Книзлаукис
Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Ковенской губернии 1892 года
Название№СтанОт уездного городаОт волостного правленияОт становой квартирыОт почты или ж/д станции
Книзлувка, деревня1268316122516
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Книзловка, д., жит. 39 (15 м. 24 ж.), дес. 71, у. гор. 70 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Жосли 35 в.
Список населённых пунктов Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Knyzlaukio k.