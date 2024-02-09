- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2618Боголюбское (Коробково), сц. вл.при рч. Боке.532863352333Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
Сц. Боголюбское, Коробково тож, с Д. Павловкою и Сц. Покровским37Петр. Степ. Шиловский6153127
Сц. Боголюбское, Коробково тож, с Д. Павловкою и Сц. Покровским37Петр. Степ. Шиловский6153127
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
984. Боголюбское, сельцо бывшее владельческое, при речке Верде, дворов 78, жителей 715
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329182Низовкапосёлок53°32'с.ш.40°51'в.д.N-37-094
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61640454126п Низовкапоселок