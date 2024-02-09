посёлок Низовка, посёлок Низовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Низовка

Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2618Боголюбское (Коробково), сц. вл.при рч. Боке.532863352333
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
Сц. Боголюбское, Коробково тож, с Д. Павловкою и Сц. Покровским37Петр. Степ. Шиловский6153127
Сц. Боголюбское, Коробково тож, с Д. Павловкою и Сц. Покровским37Петр. Степ. Шиловский6153127

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Козмодемьянская волость
984. Боголюбское, сельцо бывшее владельческое, при речке Верде, дворов 78, жителей 715

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сараевский район
329182Низовкапосёлок53°32'с.ш.40°51'в.д.N-37-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сараевский муниципальный район, Новобокинское сельское поселение
61640454126п Низовкапоселок
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