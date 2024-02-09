деревня Приют Дружбы, деревня Приют Дружбы, Вавиловская волость, Херсонский уезд (на 1916) — Familio

Приют Дружбы

Вавиловская волость, Херсонский уезд (на 1916)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
55Приют Дружбы (Мерцаловка), д. вл.при колодцах на балке Веревчиной.363683437
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Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Херсонский уезд, Вавиловская волость
хутор Бурдиенко М. Г. (Приют-Дружбы)1448Вавилово 8 в.
хутор Макарова И. П. (Приют-Дружбы)1347Вавилово 8 в.
хутор Осмяткина Е. Г. (Приют-Дружбы)18311Бурхановка 1½ в.
хутора Приют-Дружбы (Гросова)211617Бурхановка 3 в.
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