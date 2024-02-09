село Голубовка, село Голубовка, Сумська область (на 2018) — Familio

Голубовка

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Новгород-северский уезд
2252Голубовка, с. вл.при рч. Знобовке.502068234239Церковь православная 1. Завод свеклосахарный.
Показать скан

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Новгородсеверский уезд
С. Голубовка29Мих. Судиенко23465

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Новгород-Северский уезд, Протопоповская волость
567. Голубовка, село бывшее владельческое, при речке Знобовке, дворов 109, жителей 665, церковь православная, школа, лавка, ярмарка, 2 ветряных мельницы, крпрш.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21842Голубівкаселор-н Середино-БудськийЗноб-Новгородська селищна об'єднана територіальна громада
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close