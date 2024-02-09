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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2252Голубовка, с. вл.при рч. Знобовке.502068234239Церковь православная 1. Завод свеклосахарный.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Новгородсеверский уезд
С. Голубовка29Мих. Судиенко234—65
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
567. Голубовка, село бывшее владельческое, при речке Знобовке, дворов 109, жителей 665, церковь православная, школа, лавка, ярмарка, 2 ветряных мельницы, крпрш.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-21842Голубівкаселор-н Середино-БудськийЗноб-Новгородська селищна об'єднана територіальна громада