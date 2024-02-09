деревня Заполье, деревня Заполье, Высоко-Городецкая волость, Сеннинский уезд (на 1910) — Familio

Заполье

Высоко-Городецкая волость, Сеннинский уезд (на 1910)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Сеннинский уезд, Высокогородецкая волость
480. Заполье, село бывшее владельческое, при реке Усвивке, дворов 4, жителей 26, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Старо-Толочинская волость
29Дер. Запольепроселкебол. БукеЗамошанск. с. о. 72532Волосовичск. пр. 9065
Сеннинский уезд, Высоко-Городецкая волость
12Дер. ЗапольепроселкеручьеВолосовскому с. о. 82624Волосовского пр. 9332
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