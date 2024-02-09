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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
480. Заполье, село бывшее владельческое, при реке Усвивке, дворов 4, жителей 26, церковь православная
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
29Дер. Запольепроселкебол. БукеЗамошанск. с. о. 72532Волосовичск. пр. 9065
12Дер. ЗапольепроселкеручьеВолосовскому с. о. 82624Волосовского пр. 9332