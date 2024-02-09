деревня Исаковское, деревня Исаковское, Красносельский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Исаковское

Красносельский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Серьга. гвоздик со светлым камешком, 1909 - 1917 гг. Источник: goskatalog. Показать все
Серьга. гвоздик, со светлым камешком, 1909 - 1917 гг. Источник: goskatalog Показать все
Серьга. гвоздик, с зеленым камнем, 1909 - 1917 гг. Источник: goskatalog.ru Показать все
Серьга. гвоздик с зеленым камнем, 1909 - 1917 гг. Источник: goskatalog.ru< Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Костромской уезд
606Исаковское, с.при руч. Калебке.325298786Церковь православная. Училище. Ярмарка.
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Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Костромской уезд, Красносельская волость
Исаковское с. ш.ручейКостр.-Красное3245250100133233с.-х., куст.-сереб.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Красносельский район
352587Исаковскоедеревня57°32'00"41°12'00"O-37-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Красносельский муниципальный район, Шолоховское сельское поселение
34616432136д Исаковскоедеревня
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