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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Серьга. гвоздик со светлым камешком, 1909 - 1917 гг. Источник: goskatalog. Показать все
Серьга. гвоздик, со светлым камешком, 1909 - 1917 гг. Источник: goskatalog Показать все
Серьга. гвоздик, с зеленым камнем, 1909 - 1917 гг. Источник: goskatalog.ru Показать все
Серьга. гвоздик с зеленым камнем, 1909 - 1917 гг. Источник: goskatalog.ru< Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
606Исаковское, с.при руч. Калебке.325298786Церковь православная. Училище. Ярмарка.Показать скан
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Исаковское с. ш.ручейКостр.-Красное3245250100133233—с.-х., куст.-сереб.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
352587Исаковскоедеревня57°32'00"41°12'00"O-37-095
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
34616432136д Исаковскоедеревня