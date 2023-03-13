агрогородок Обидовичи, Быховский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Обидовичи

Быховский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Быховский уезд, Ново-Быховская волость
74. Обидовичи, деревня бывшая владельческая, дворов 111, жителей 731

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Быховский уезд, Ново-Быховская волость
10Дер. ОбидовичиМосков.-Киев. шоссер. ГвосцеОбидович. с. об. 132614598Ново-Быхов. пр. 6024
35Фол. Обидовичипроселкер. Гвосцедв. В. Маркиановичу, кат. 1Журавичск. пр. 7025

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Быховский район, Обидовичский сельсовет
д Обидовичи596

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Быховский район, Обидовичский сельсовет
аг. Обидовичи226

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