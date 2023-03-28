деревня Пигилинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Пигилинская

Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по ходатайству доверенного крестьян дер. Пигилинской Маныловской волости Кадниковского уезда крестьянина той же деревни П. С. Козлова о равномерном распределении вык Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4549Пигалинская (Моймейга большая), д. вл.при р. Кубене.12210240169176

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Маныловская волость
791. Пигилинская, деревня бывшая владельческая, при речке Майманге, дворов 47, жителей 394, волостное правление (уездный город в 109 верстах), часовня, лавка. В 1½ верста Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Маныловская волость
2515ПигилинокаяПигилинск.УспенскийЗасецкой90995253271

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Сямженский район, Пигилинский сельсовет
Пигилинская (сс,скков,кх,торг. зав.,шк. I ст.) 4631деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 27 км. Летнее: —.Зимнее: 145 км. Летнее: —.108110

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сямженский район
33790Пигилинскаядеревня60°09'с.ш.41°06'в.д.P-37-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сямженский муниципальный район, Ногинское сельское поселение
19640418136д Пигилинскаядеревня

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