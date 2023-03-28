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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по ходатайству доверенного крестьян дер. Пигилинской Маныловской волости Кадниковского уезда крестьянина той же деревни П. С. Козлова о равномерном распределении вык Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4549Пигалинская (Моймейга большая), д. вл.при р. Кубене.12210240169176
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
791. Пигилинская, деревня бывшая владельческая, при речке Майманге, дворов 47, жителей 394, волостное правление (уездный город в 109 верстах), часовня, лавка. В 1½ верста Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2515ПигилинокаяПигилинск.УспенскийЗасецкой90995253271
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Пигилинская (сс,скков,кх,торг. зав.,шк. I ст.) 4631деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 27 км. Летнее: —.Зимнее: 145 км. Летнее: —.108110
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33790Пигилинскаядеревня60°09'с.ш.41°06'в.д.P-37-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640418136д Пигилинскаядеревня