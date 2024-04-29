село Дмитриевка, село Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Дмитриевка

Александровский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
61Дмитриевское (Точка), с. каз.при р. Токе.90732969541011Церковь православная 1, базар по вторникам.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Дмитриевская волость
93. Дмитриевское (Точки), село бывшее государственное, при реке Токе, дворов 400, жителей 3003, волостное правление (уездный город в 85 верстах), церковь православная, шк Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Дмитриевская волость
село Дмитриевское
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
село Дмитриевское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Александровский район
72408Дмитриевкасело52°30'с.ш.54°47'в.д.N-40-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Александровский муниципальный район, Сельское поселение Марксовский сельсовет
53606422106с Дмитриевкасело
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