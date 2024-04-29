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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
61Дмитриевское (Точка), с. каз.при р. Токе.90732969541011Церковь православная 1, базар по вторникам.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
93. Дмитриевское (Точки), село бывшее государственное, при реке Токе, дворов 400, жителей 3003, волостное правление (уездный город в 85 верстах), церковь православная, шк Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Дмитриевское
село Дмитриевское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72408Дмитриевкасело52°30'с.ш.54°47'в.д.N-40-122
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53606422106с Дмитриевкасело