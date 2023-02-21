село Березовый Гай, Волжский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Березовый Гай

Волжский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
38Березовый Гай, с. удел.при р. Моче.3057172841862Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Дубово-Уметская волость
30. Березовый Гай, село бывшее удельное, при реке Моче, дворов 271, жителей 1957, церковь православная, школа

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Дубово-Уметская волость
С. Березовый Гай. Б. удел. Рус. Правосл. и сектант.133Р. Моча35351041010591070

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Волжский район
57071Березовый Гайсело52°53'с.ш.50°13'в.д.N-39-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Волжский муниципальный район, Сельское поселение Сухая Вязовка
36614448106с Березовый Гайсело

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