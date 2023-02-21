деревня Шумово, деревня Шумово, Еловский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Шумово

Еловский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4349Шумова, дер.при рч. Усе малой.9860165455

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Альняшинская волость
5) д. Шумишка на р. Усе, распл.Альняшинское общество449999Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские9012
Осинский уезд, Больше-Усинская волость
9) д. Шумова на р. Малой Усе, распл.Мало-Усинское общество95169372Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские8213

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Еловский район
696992Шумоводеревня56°45'00"54°55'00"O-40-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Еловский муниципальный район, Малоусинское сельское поселение
57618419121д Шумоводеревня
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