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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1843Стрелецкия выселки, с. каз.при р. Проне.55107489490Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
692. Стрелецкие Выселки, село бывшее государственное, дворов 160, жителей 1074, церковь православная, богадельня
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Стрелецкие выселки село3211на большой Тульской д24395688418406662волостн. правл.Церк. кам., зем. шк., развито плетение круж., кирпич. завод, просор., шерстоб., мелоч. лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1474Стрелецкие Выселкисело54°12'с.ш.38°57'в.д.N-37-066
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61617470101с Стрелецкие Выселкисело