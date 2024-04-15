село Торгай, село Торгай, Жангельдинский район, Костанайская область (на 2022) — Familio

Торгай

Жангельдинский район, Костанайская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Тургайская область, Тургайский уезд
53Тургай, уездный город, осн. 1845 г., на р. Тургае. От Орска 385 верст. Церковь, приемный покой. Яковлевское ремесленное училищеВсех дворов: 65. 391Лошадей: 243. Рогатого скота: 291. Овец: 210. Коз: 31.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тургайская область, Тургайское уездное управление
город Тургай

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Костанайская область, Жангельдинский район, Торгайский сельский округ
село ТоргайТорғай а.394230100
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