деревня Малое Терюшево, деревня Малое Терюшево, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Малое Терюшево

Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд
230Терюшево малое, д. вл.при рч. Краче.7319124368454
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Больше-Пицкая волость
17. Малая Терюшева, деревня бывшая владельческая, при реке Краче, дворов 168, жителей 701, 3 ветряных мельницы, 3 кузницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район
19407Малое Терюшеводеревня55°42'44°11'N-38-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Сельское поселение Малопицкий сельсовет
22630430146д Малое Терюшеводеревня
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