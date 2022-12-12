село Иванцево, село Иванцево, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Иванцево

Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Слободской уезд
14688Над речкой Иванцовкой (Соловецкое), с. каз.при рч. Иванцовке.70852587110Церковь православная 1. Торжок 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Слободской уезд, Высоковская волость
1100. Иванцовское (Над речкой Иванцовской), село бывшее государственное, при речке Иванцовке, дворов 42, жителей 373, церковь православная, 2 часовни, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Белохолуницкий район
338811Иванцевосело59°08'51°01'O-39-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Белохолуницкий муниципальный район, Поломское сельское поселение
33605440111с Иванцевосело
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