агрогородок Прозороки, агрогородок Прозороки, Глубокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Прозороки

Глубокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Виленская губерния, Дисненский уезд, Прозорокская волость
136. Прозороки, местечко бывшее владельческое, дворов 3, жителей 37 (45 ч. лиц), волостное правление (уездный город в 30 верстах), костел, п. д. В 2 верстах — усадьба Сан Показать все

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Глубокский район, Прозорокский сельсовет
д Прозороки411

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Глубокский район, Прозорокский сельсовет
аг. Прозороки219
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