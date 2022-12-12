посёлок Кяйна, посёлок Кяйна, Hiiumaa vald, Hiiu maakond (на 2022) — Familio

Кяйна

Hiiumaa vald, Hiiu maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Гапсальский уезд, Кейнисская волость
1959.0Имение Пасторат Кейнисс161-55КейнисскийКейнисКейнисская православн. вспомогатели, школа.
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1960.0Имение Селение Кейнисс591-55КейнисскийКейнисПочт. отделение, аптека, Акц. контролер, пивный склад, шерсточесальня, паровая мельница, лесопильный завод и потреб. лавка.
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Реестр географических названий Эстонии

НазваниеТип
Hiiu maakond, Hiiumaa vald
Käina alevikalevik
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