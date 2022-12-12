деревня Верхнеплоское, деревня Верхнеплоское, Пристенский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Верхнеплоское

Пристенский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Тимский уезд
2654Верхнее Плоское, д. каз.при колодцах.481132170185
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Тимский уезд, Двоелученская волость
1111. В. Плоская, деревня бывшая владельческая и государственная, при речке Плоской, дворов 121, жителей 974

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Пристенский район
51362Верхнеплоскоедеревня51°16'36°59'M-37-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Пристенский муниципальный район, Сельское поселение Черновецкий сельсовет
38632473126д Верхнеплоскоедеревня
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