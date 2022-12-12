село Хвощовка, село Хвощовка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Хвощовка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4489Фощовка, с. вл.при р. Хороле.718133432460Церковь православная 1. Заводов 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Еньковская волость
1030. Фощовка, село бывшее владельческое, при речке Хороле, дворов 149, жителей 914, церковь православная, питейный дом, кзн., 1 паров. и 8 ветряных мельниц, сукнов. и ки Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Еньковская волость
42.0Фощовка селоФощовское крестьян собственников771611993875695401109

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19389Хвощівкаселор-н Хорольськийсільрада Петракіївська
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