агрогородок Городечно, агрогородок Городечно, Новогрудский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Городечно

Новогрудский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Новогрудский уезд, Городечнянская волость
483. Городечня 1-я, деревня бывшая владельческая, при речке Белой, дворов 12, жителей 86, волостное правление млн. В 15 верстах — погост Рутка, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Городечанская волость
Городечно І, деревня1512561563
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Городечно ІІ, деревня1001761563
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Городечно, имение2261563
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Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Новогрудский район, Ладеникский сельсовет
аг. Городечно181
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