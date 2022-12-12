Куликовы Липяги
Вейделевский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1187Верхния Ураевские Липяги (Куликовы), д. вл.при колодце.3014100397437Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
471. Куликовы Липяги, деревня бывшая государственная, дворов 151, жителей 958
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
115434Куликовы Липягисело50°13'38°29'M-37-065
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
14625408106с Куликовы Липягисело