деревня Парфеновцы, деревня Парфеновцы, Полоцкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Парфеновцы

Полоцкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Полоцкий уезд, Замшанская волость
2ПарфеновцыдеревняколодецСмолянского, православногоЗамшанскому сельскому обществу5

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Полоцкий район, Адамовский сельсовет
д Парфеновцы28

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Полоцкий район, Азинский сельсовет
д. Парфеновцы15
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