Урметово
Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
914Урметева, деревня.при рч. Нязяды.15525210602582Тп. — Мечеть 1. Мельниц водяных 2 и ветреная 1. Лавок 10. Базары по субботам. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
423. Урметева, деревня бывшая государственная, при речке Назяды, дворов 208, жителей 1438, мечеть, 24 лавки, баз. по суббот.
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
24Урметева, д. при реч. Назяды, на прос. дор., 3 мечети, 4 бак. лав., куз., хл.-зап. маг., базар по субб., ярм. 2 сент., 2 хлеб. приемки13515358919824Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520871Урметовосело55°19'00"54°15'00"N-40-025
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80630472101с Урметовосело