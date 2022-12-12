село Урметово, село Урметово, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Урметово

Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
914Урметева, деревня.при рч. Нязяды.15525210602582Тп. — Мечеть 1. Мельниц водяных 2 и ветреная 1. Лавок 10. Базары по субботам. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Куручевская волость
423. Урметева, деревня бывшая государственная, при речке Назяды, дворов 208, жителей 1438, мечеть, 24 лавки, баз. по суббот.

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Куручевсная волость
24Урметева, д. при реч. Назяды, на прос. дор., 3 мечети, 4 бак. лав., куз., хл.-зап. маг., базар по субб., ярм. 2 сент., 2 хлеб. приемки13515358919824Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Илишевский район
520871Урметовосело55°19'00"54°15'00"N-40-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Илишевский муниципальный район, Сельское поселение Урметовский сельсовет
80630472101с Урметовосело
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