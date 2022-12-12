село Вязовый Гай, село Вязовый Гай, Красноармейский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Вязовый Гай

Красноармейский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1660Вязовый Гай, с. каз.при р. Моче.1375642111401200Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Каменно-Бродская волость
900. Вязово-Гайское, село бывшее государственное, при реке Моче, дворов 433, жителей 3126, церковь православная, школа, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Красноармейский район
56771Вязовый Гайсело52°54'с.ш.50°01'в.д.N-39-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Красноармейский муниципальный район, Сельское поселение Колывань
36626420106с Вязовый Гайсело
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