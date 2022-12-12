деревня Илзескалнс, деревня Илзескалнс, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads (на 2021) — Familio

Илзескалнс

Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Режицкий уезд, Кульневская волость
331. Ильзенберг, дом в. првл., школа, торжок 20 июля и 16 августа. В 7 верстах — усадьба Лобуж, церковь православная домов. В 8 верстах — ц. р.-к., церковь лютеранская, б Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Кульневская волость
2ИльзенбергимениепрудРежицкого, старообрядческогоЕ. Есурмонину, мещ. , старообр.1

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts
Ilzeskalns100177053ciemsEKS
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