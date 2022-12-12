деревня Чечевизня, деревня Чечевизня, Курчатовский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Чечевизня

Курчатовский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Льговский уезд, Нижне-Дроняевская волость
526. Березуцкая, деревня бывшая государственная, дворов 172, жителей 1299, лавка, 19 ветряных мельниц, 14 маслобоен.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Курчатовский район
50550Чечевизнядеревня51°46'35°40'M-36-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Курчатовский муниципальный район, Сельское поселение Костельцевский сельсовет
38621425186д Чечевизнядеревня
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