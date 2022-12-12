деревня Луги, деревня Луги, Красногородский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Луги

Красногородский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Себежский уезд, Синозерская волость
20ЛугидеревняколодецСинозерского, православногоСинозерскому сельскому обществу20

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Красногородский район
60914Лугидеревня56°34'с.ш.28°10'в.д.O-35-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Красногородский муниципальный район, Сельское поселение Пограничная волость
58614450231д Лугидеревня
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