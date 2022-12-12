Богрецы
Мартиновская волость, Лепельский уезд (на 1906)
- Статус
- не существует
- Тип
- усадьба
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
55БогрецыдеревняколодецХотинского, православногоХотинскому сельскому обществу3
74БогрецыусадьбаколодецХотинского, православногоС. Богрецу, мещ. , прав.1
75БогрецыусадьбаколодецХотинского, православногоИ. Добровольскому, крест. , прав.1
76БогрецыусадьбаколодецХотинского, православногоМ. Богрецу, крест. , прав.1
77БогрецыусадьбаколодецХотинского, православногоК. Добровольскому, крест. , прав.1
78БогрецыусадьбаколодецХотинского, православногоИ. Харкевичу, мещ. , прав.1
79БогрецыусадьбаколодецХотинского, православногоС. Станевичу, крест. , прав.1
80БогрецыусадьбаколодецХотинского, православногоН. Шидловскому, крест. , прав.1
81БогрецыусадьбаколодецХотинского, православногоС. Насекину, двор. , прав.1