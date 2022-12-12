усадьба Богрецы, усадьба Богрецы, Мартиновская волость, Лепельский уезд (на 1906) — Familio

Богрецы

Мартиновская волость, Лепельский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
усадьба
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Лепельский уезд, Мартиновская волость
55БогрецыдеревняколодецХотинского, православногоХотинскому сельскому обществу3
74БогрецыусадьбаколодецХотинского, православногоС. Богрецу, мещ. , прав.1
75БогрецыусадьбаколодецХотинского, православногоИ. Добровольскому, крест. , прав.1
76БогрецыусадьбаколодецХотинского, православногоМ. Богрецу, крест. , прав.1
77БогрецыусадьбаколодецХотинского, православногоК. Добровольскому, крест. , прав.1
78БогрецыусадьбаколодецХотинского, православногоИ. Харкевичу, мещ. , прав.1
79БогрецыусадьбаколодецХотинского, православногоС. Станевичу, крест. , прав.1
80БогрецыусадьбаколодецХотинского, православногоН. Шидловскому, крест. , прав.1
81БогрецыусадьбаколодецХотинского, православногоС. Насекину, двор. , прав.1
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close