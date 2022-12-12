село Малый Браталов, село Малый Браталов, Житомирська область (на 2018) — Familio

Малый Браталов

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Житомирский уезд, Мотовиловская волость
88. Малый Браталов, село бывшее владельческое, дворов 124, жителей 782, церковь православная

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7256Малий Браталівселоцентр сільської радир-н Любарськийсільрада Малобраталівська
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