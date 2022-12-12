агрогородок Мышковичи, агрогородок Мышковичи, Кировский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Мышковичи

Кировский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Кочеричская волость
132. Половщина, село бывшее владельческое, при реке Добрице, дворов 11, жителей 88, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Качеричская волость
Мышковичи, деревня678901167226
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Кировский район, Мышковичский сельсовет
д Мышковичи1889

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Кировский район, Мышковичский сельсовет
аг. Мышковичи646
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