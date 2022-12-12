деревня Акинеево, деревня Акинеево, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Акинеево

Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1266Акинеева, деревня.при рч. Акинейке.1401254178181Р. — Мельниц водяных 2 и ветреная 1. Пчеловодство, тканье кулей.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Кутеремская волость
1Акинеево, д. при реч. Акинеевке и Осиновке, церковно-приходская школа, 2 бак. лав., х.-з. маг.1144105323338Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Калтасинский район
522744Акинееводеревня56°07'00"54°29'00"O-40-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Калтасинский муниципальный район, Сельское поселение Калегинский сельсовет
80633415106д Акинееводеревня
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