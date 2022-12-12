село Папулово, село Папулово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Папулово

Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Княгининский уезд
2255Папулово, с. вл.при рч. Сундовике.171044127132Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Ивановская волость
712. Папулово, село бывшее государственное и владельческое, при речке Сундовихе, дворов 61, жителей 294, церковь православная, водяная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Большемурашкинский район
103264Папуловосело55°53'44°45'N-38-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Большемурашкинский муниципальный район, Сельское поселение Холязинский сельсовет
22610428171с Папуловосело
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