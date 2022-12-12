деревня Лазаревское, деревня Лазаревское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Лазаревское

Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6446Лазаревское (Лазарское), сц. вл.при р. Колокше.122731126121Завод 1.
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Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Семьинская волость
7473Лазаревское сельцо3164558124
7474Лазаревская мельница3158115

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Юрьев-Польский район
307909Лазаревскоедеревня56°23'39°47'O-37-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Юрьев-Польский муниципальный район, Небыловское сельское поселение
17656432196д Лазаревскоедеревня
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