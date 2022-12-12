Горяйново
Поныровский муниципальный район, Курская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2758Горяинова, д. каз.при р. Полевой Снове.3819142564633Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1178. Горяиновка, деревня бывшая государственная, при речке Полевой Снове, дворов 151, жителей 1253, волостное правление (уездный город в 38 верстах), школа. В 11 верстах Показать все
1182. Горяинова, деревня бывшая государственная, при речке Полевой Снове, дворов 97, жителей 737
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
50487Горяйновосело52°10'36°25'N-37-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
38630419101с Горяйновосело