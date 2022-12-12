село Горяйново, село Горяйново, Поныровский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Горяйново

Поныровский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Фатежский уезд
2758Горяинова, д. каз.при р. Полевой Снове.3819142564633
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Фатежский уезд, Горяиновская волость
1178. Горяиновка, деревня бывшая государственная, при речке Полевой Снове, дворов 151, жителей 1253, волостное правление (уездный город в 38 верстах), школа. В 11 верстах Показать все
1182. Горяинова, деревня бывшая государственная, при речке Полевой Снове, дворов 97, жителей 737

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Поныровский район
50487Горяйновосело52°10'36°25'N-37-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Поныровский муниципальный район, Сельское поселение Горяйновский сельсовет
38630419101с Горяйновосело
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