деревня Головино, деревня Головино, город областного подчинения Можайск, Московская область (на 2018) — Familio

Головино

город областного подчинения Можайск, Московская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Можайский уезд
4135Головино, д. вл.при р. Ветчине.351531142128
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Можайский уезд, Елмановская волость
836. Головино, деревня бывшая владельческая, при речке Воджинке, дворов 48, жителей 293, шерсточесальня

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Можайский уезд, Елмановская волость
Дер. Головино 2852854Земское училище.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Можайск
20634Головинодеревня55°17'с.ш.35°47'в.д.N-36-036
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