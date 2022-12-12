село Отрадное, село Отрадное, Харківська область (на 2018) — Familio

Отрадное

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Волчанский уезд
1190Отрадное (Ковалька), с. вл.при рч. Бурлуке.753546140147Церковь православная 1. Ярмарок 4. Завод овчарный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Волчанский уезд, Ново-Бурлуцкая волость
268. Отрадное, село бывшее владельческое, при речке Большом Бурлуке, дворов 72, жителей 494, церковь православная, 4 ярм. — 9 мар., преполов., 4 июля и 23 нояб.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-24956Одраднеселор-н Шевченківськийсільрада Гетьманівська
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