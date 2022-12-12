село Тоцкое Второе, село Тоцкое Второе, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Тоцкое Второе

Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Тоцкий район
71595Тоцкое Второесело52°33'с.ш.52°50'в.д.N-39-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Тоцкий муниципальный район, Сельское поселение Зареченский сельсовет
53652406101с Тоцкое Второесело
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